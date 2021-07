La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale in viale Colombo a Quartu (ingresso con la strada del Poetto) che è costato la vita allo studente quartese universitario di 20 anni Simone Perra.

Il giovane era alla guida della moto che per cause, appunto, in via di accertamento è volata su una staccionata il legno: il ragazzo è finito a terra a venti metri di distanza dal punto in cui è stata trovata la stessa moto, restando ucciso sul colpo. Nulla hanno potuto fare i soccorritori.

L'urto è stato fatale nonostante lo studente indossasse il casco.

Sul posto è arrivata nella notte una pattuglia della Polstrada che ha effettuato i rilievi di legge.

Grande il cordoglio nel quartiere (attorno alla via San Benedetto, nella via Bonn) dove il ragazzo abitava con i familiari. Un ragazzo modello, conosciuto e stimato.

