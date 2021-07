Tragedia nella notte a Quartu Sant’Elena.

Un motociclista di 20 anni, Simone Perra, è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 2 in viale Colombo.

Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia stradale.

Il giovane era in sella a una Yamaha e stava percorrendo il viale in direzione Poetto. Per cause da precisare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, andando a sbattere contro un palo.

Immediate le richieste di soccorso e tempestivo l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e degli agenti della Polizia stradale. Purtroppo per il giovane non c’era già più nulla da fare, i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

