Una turista è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Villasimius. Coinvolte due auto, una Panda con a bordo una coppia di turisti (marito e moglie) residenti a Città di Castello e una Toyota Yaris con a bordo una turista della Lituania. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto all'incrocio fra le vie Degli Oleandri e delle Aquile, nel centro abitato della cittadina.

La Panda ha sbandato e si è ribaltata. Ad avere la peggio la turista umbra, 60 anni, che è stata subito soccorsa e trasportata con l’ambulanza del 118 all'ospedale Brotzu per accertamenti. Ha riportato ferite gravi ma per fortuna non correrebbe pericolo di vita. Sul posto il capitano Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito. Sono intervenute per i rilievi di legge e per regolare la circolazione diverse pattuglie di carabinieri di Villasimius e Villaputzu e i Vigili del fuoco di San Vito che hanno rimosso i mezzi e messo il sito in sicurezza.

