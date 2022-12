Una multa da 4.500 euro per violazione delle norme sull’igiene e altre sanzioni per aver fatto lavorare 4 persone in nero.

Sono i provvedimenti presi dai carabinieri nei confronti di un 50enne che gestiva un circolo privato che faceva anche servizio di ristorante e pizzeria a Monastir.

I militari della stazione locale, in collaborazione con i colleghi del Nas, hanno effettuato un’ispezione riscontrando numerose irregolarità, sia per quel che concerne la pulizia del locale e delle cucine sia per quanto riguarda gli alimenti destinati ai clienti, privi di tracciabilità.

Al termine dell’accertamento sono stati sequestrati inoltre 10 kg di pesce, 15 kg di carne ed altri prodotti alimentari di vario tipo, per i quali è stata disposta la distruzione.

Non solo. Durante il controllo è stata anche accertata la presenza di 4 lavoratori senza alcun contratto di assunzione, impegnati in mansioni di cuoco, addetto cuoco e cameriere.

Per questo sono stati presi ulteriori provvedimenti.

