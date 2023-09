I Carabinieri di Pula, su segnalazione giunta alla centrale operativa di Cagliari via Nuoro, sono intervenuti ieri in località Agumu per uno sbarco di migranti.

Undici tunisini (10 uomini di cui 2 minori e una donna) poco prima erano arrivati sulle coste a bordo di un gommone di circa 4 metri con motore fuoribordo Yamaha da 40 cv.

Uno degli uomini aveva un braccio ingessato: visitato, è stato trasportato in ospedale per accertamenti per una frattura al braccio precedente al viaggio.

I restanti sono giunti al CAS di Monastir intorno alle 22, a bordo del pulmino della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari.

