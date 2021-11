Interruzioni del servizio, sbalzi di corrente, elettrodomestici che vanno in tilt: nonostante le numerose segnalazioni presentate all'Enel dall'amministrazione comunale e dai cittadini, a Burcei l'impianto elettrico crea solo disagi. Con danni non solo tra le utenze private, ma anche negli uffici pubblici e al Comune.

"Siamo in uno stato di emergenza. È necessario-dice il sindaco Simone Monni - un intervento immediato dell'Enel che invece continua a non dare risposte concrete. I distacchi e gli sbalzi di tensione dell'energia elettrica, si ripetono mediamente un decina di volte al giorno. Roba da terzo mondo. Disagi che - aggiunge il sindaco - hanno portato al guasto di numerosi elettrodomestici e provocato danni in Municipio”.

Il primo cittadino aggiunge: “In un periodo come questo l'energia elettrica e la connettività, devono essere garantite 24 ore su 24 senza queste fastidiose e dannose interruzioni: un problema che interessa tutti: i lavoratori, gli studenti e ogni singolo cittadino. Una situazione che ci emargina. L'Enel deve ascoltarci e soprattutto darci risposte, intervenendo e risolvendo il problema anche perchè nel frattempo le sue bollette arrivano puntuali e sicuramente senza sconti. Perdurando questa situazione. siamo pronti a manifestare insieme ai cittadini”.

© Riproduzione riservata