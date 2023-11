Una serie di visite specialistiche gratuite per permettere ai residenti di tenere sotto controllo la

propria salute. Il Comune, in collaborazione con la Lilt Cagliari - associazione dedicata alla lotta contro i tumori – ha organizzato una campagna di prevenzione oncologica dedicata ai cittadini di Sarroch.

Si parte con le visite ginecologiche dedicate alle donne tra i 25 e i 50 anni, che si terranno

l’8 e il 22 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sede Lilt di Cagliari. Il 15 novembre e il 13

dicembre, alle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, nel centro di aggregazione sociale, in via

Giotto, spazio alla visita dermatologica aperta a tutti gli over 18. Il 16 novembre, dalle 15.30 alle

17.30, sempre al centro sociale, visite senologiche per le donne dai 35 ai 65 anni. Per essere

inseriti nelle liste dei beneficiari è necessario presentare domanda: se i posti disponibili

supereranno le richieste, i Servizi sociali stileranno una graduatoria in base all’Isee più bassa.

La vicesindaca, Bianca Meloni, spiega come la campagna di prevenzione andrà avanti sino al

prossimo anno: «Per alcune visite, su consiglio dei medici, abbiamo inserito una fascia d’età che

tiene conto del maggior fattore di rischio, ma nel corso dell’anno gli screening saranno accessibili a tutte le donne».

