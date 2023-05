Buona la prima: la rassegna letteraria “I racconti del porto”, che ieri ha richiamato a Sarroch – nella Marina di Perd’e Sali – numerosi spettatori, è andata oltre le aspettative.

L’appuntamento, organizzato dal Comitato cittadino Perd’e’Sali- Porto Columbu, in collaborazione con la casa editrice Amico Libro, ha dato la possibilità a 20 scrittori sardi di presentare le proprie opere in uno scenario di assoluto pregio come la terrazza che si affaccia sul mare.

Dolores Curreli, vice presidente del comitato cittadino della zona residenziale di Sarroch, spiega come l’appuntamento culturale di ieri farà da apripista ad una serie di iniziative che animeranno le serate estive: «È stata una piacevole giornata, un appuntamento culturale che ha dato la possibilità al pubblico di conoscere nuovi scrittori. Già la scorsa estate il nostro comitato aveva promosso la presentazione di libri utilizzando come location i giardini delle ville private di Perd’e’Sali e Porto Columbu: nei prossimi mesi daremo vita ad altri appuntamenti di rilievo, per promuovere non solo la cultura sotto ogni sua forma, ma anche i prodotti enogastronomici del territorio».

