Si sono armati di sacchi dell’immondizia, guanti e tanta buona volontà e hanno ripulito le cunette del viale che conduce a Foxi: ancora una volta i runners dell’Asd Podismo Sarroch e i volontari che ormai abitualmente si uniscono alla società del presidente Giuseppe Scioni hanno dato prova del loro senso civico.

Tante bottiglie di vetro, plastica e rifiuti di ogni genere, ai bordi della strada è stata recuperata tanta di quella immondizia da riempire numerosi sacchi: il prossimo obiettivo per la squadra di volontari è quello di coinvolgere anche le scuole per dare vita a una grande giornata ecologica.

«Abbiamo fatto un bel lavoro e come sempre, alla fine, ci siamo pure divertiti – dice Giuseppe Scioni -, con l’arrivo dell’inverno penseremo insieme all’amministrazione comunale a organizzare appuntamenti sempre più partecipati, in modo da ripulire angoli sempre diversi del nostro territorio. Ringraziamo la compagnia barracellare per aver vigilato sulla nostra incolumità presidiando le strade in cui eravamo impegnati».

