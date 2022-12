Tutto pronto a Sarroch per la “Settimana dell’educazione”, evento organizzato dal Comune in collaborazione l’associazione Enti locali. Da sabato sino al 23 dicembre, nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale, si terranno una serie di incontri dedicati all’approfondimento di tematiche legate al mondo giovanile.

Ospiti dei quattro appuntamenti in calendario saranno la psicosessuologa Francesca Mamo, l’educatore Lorenzo Braina, il giornalista Marco Cattaneo, e l’insegnante Andrea Maggi. Agli eventi potranno partecipare ragazzi, educatori, insegnanti e genitori.

Rebecca Scano, assessora alla Cultura, introduce i temi che verranno trattati durante gli incontri: «Due appuntamenti saranno incentrati sull’aspetto sociale, mentre gli altri si concentreranno sulla sfera scolastica; l’obiettivo è quello di affrontare il tema dell’adolescenza, un periodo cruciale per la crescita di ogni individuo».

Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, sottolinea il lavoro portato avanti dal Comune per i giovani: «La Settimana dell'educazione si aggiunge a tutta una serie di iniziative come i laboratori attivati per gli adolescenti che stanno coinvolgendo 35 ragazzi, organizzati per stimolare soprattutto i più giovani, che hanno sofferto più di tutti l'isolamento in questi anni di pandemia».

