Tornano gli incontri della campagna di sensibilizzazione “Comunità amica” organizzati per aiutare le famiglie a prendersi cura delle persone anziane. Il prossimo appuntamento – organizzato dall’associazione Alzheimer Cagliari, con il patrocinio del Comune - si terrà lunedì prossimo alle 16, nel Centro di aggregazione sociale di via Giotto a Sarroch: il tema trattato sarà il “Primo soccorso per caregiver”, con l’obiettivo di fornire nozioni generali su come intervenire in caso di urgenza e necessità.

L’appuntamento di lunedì comincerà con la registrazione dei partecipanti, dopo i saluti istituzionali gli esperti illustreranno le nozioni generali di primo soccorso per aiutare i caregiver ad affrontare ogni tipo di situazione.

Gli incontri di Comunità amica, fortemente voluti dall’assessorato alle Politiche sociali, sono stati ideati per fornire alle famiglie e alle figure professionali che hanno a che fare con le persone anziane tutti gli strumenti per intervenire in caso di bisogno.

