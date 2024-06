Torna domani il Natale estivo, l’appuntamento giunto alla 17^edizione ideato da Tiziano Masi, che ogni 25 giugno apre le porte della sua Casa Namastè, a Perd’e Sali, a tutti quelli che vogliono festeggiare la natività anche d’estate. A sei mesi esatti dall’ultimo Natale, e ad altrettanti dal prossimo: l’idea di Tiziano Masi è quella di portare tra le persone lo spirito natalizio e la voglia di stare insieme tutto l’anno.

I cancelli della villa che si trova nella Strada 6 in località Su Spagnolu si apriranno dalle 11 alle 23: alla giornata potrà prendere parte chiunque. Durante le dodici ore ci sarà spazio per le discussioni letterarie, per la musica, lo yoga, e il rilassamento con i suoni evolutivi dei gong e delle campane tibetane. Ma non c’è Natale senza cibo, ecco perché ci sarà la possibilità anche di degustare anche squisiti piatti. “Il Natale estivo ha un solo scopo – spiega Tiziano Masi -, è stato concepito per dare a tutti la possibilità di trascorrere un giorno di pace all’insegna dell’amicizia e della voglia di stare insieme, se portiamo nel nostro cuore lo spirito natalizio tutto l’anno, non c’è bisogno di attendere per forza il 25 dicembre per festeggiare la natività”.

