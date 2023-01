Un riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dalle 12 società sportive di Sarroch, e per l’impegno profuso dai 550 cinquanta atleti che praticano varie discipline: il Comune ha deciso di istituire la “Giornata al merito sportivo”, un appuntamento organizzato per celebrare lo sport sotto ogni sua forma.

Matteo Argiolas, consigliere comunale con delega allo Sport, spiega il motivo per il quale la Giunta ha deciso di stabilire un giorno dedicato alle associazioni sportive del paese: «Le società che operano nel territorio rivestono una grande importanza sociale per la nostra comunità, tanti dirigenti – senza alcuno scopo di lucro – portano avanti le attività di diverse discipline, che danno la possibilità a tantissimi giovani di praticare uno sport senza dover uscire da Sarroch. Per premiare i sacrifici di tutte le società, incontreremo in Municipio i loro rappresentanti per consegnare durante una cerimonia pubblica una targa e le medaglie per ciascun atleta. A breve comunicheremo la data dell’appuntamento: il nostro obiettivo è quello di individuare annualmente un giorno in cui celebrare gli sforzi compiuti dalle società e dai loro iscritti».

