Sarroch avrà presto una Consulta comunale dello sport: durante l’ultima assemblea civica, l’Aula ha approvato il regolamento per la costituzione e il funzionamento del nuovo organo consultivo.

La consulta avrà il compito di mettere in comunicazione il mondo dello sport locale, la scuola e l’amministrazione comunale, in modo da far crescere il movimento sportivo di Sarroch.

«Con la Consulta comunale dello Sport - spiega Matteo Argiolas, consigliere con delega alle Attività sportive - realizziamo un altro punto del nostro programma. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la collaborazione tra le numerose associazioni sportive che animano il nostro territorio e le realtà politiche, sociali ed educative della comunità. In questo modo, incentiveremo l'organizzazione di iniziative sulla base di una progettualità condivisa. Siamo sicuri che nasceranno delle interessanti iniziative in grado di dare nuovo slancio al movimento sportivo locale».

