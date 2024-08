Due giorni di visite guidate, reading letterari e musica dal vivo: tutto pronto a Sarroch per “Nuraghe sotto le stelle”, appuntamento organizzato dall’associazione Arkèo in collaborazione con il Comune.

Gli incontri prenderanno il via domani alle 18,30 al Parco comunale, dalle 19 alle 20,30 si terranno le visite guidate al nuraghe sa Domu e’ s’Orcu: parteciperà la professoressa Maria Spanedda, presidente del Gruppo archeologico kalaritano. Per prendere parte all’escursione sarà necessario prenotarsi: gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode per affrontare il percorso in terra battuta. Dopo le 20,30, spazio al reading letterario nel Centro servizio del nuraghe con gli autori Ignazio Dessì e Nino Landis, le poesie recitate da Gino Rosas, e il coordinamento di Mauro Ibba.

Sabato, dopo l’incontro al Parco comunale con i partecipanti iscritti l’escursione, partirà la passeggiata alla volta del nuraghe. A seguire Massimo Vincis, Gino Rosas e Mauro Ibba terranno compagnia con le letture di romanzi e poesie al pubblico che avrà scelto di trascorrere la notte di San Lorenzo ammirando le stelle ai piedi del nuraghe sa Domu e’ s’Orcu.

