Una serata alla Marina di Perd'e Sali per celebrare la terza età. Il Comune ha organizzato un appuntamento dedicato agli anziani di Sarroch, un momento conviviale in cui i cittadini che hanno superato i 65 anni potranno incontrarsi e trascorrere una serata insieme.

L’appuntamento è per il 29 agosto: le adesioni vanno presentate al Centro di aggregazione sociale dal 19 al 26 agosto, dalle 9 alle 13. La serata organizzata in onore degli anziani comincerà alle 19 con la celebrazione di una messa nella chiesa dell’Assunta di Perd’e Sali: dopo i saluti del sindaco Angelo Dessì alla Marina ci sarà la cena accompagnata da un intrattenimento musicale.

Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, rimarca l’importanza di creare momenti di aggregazione per gli anziani del paese: «Crediamo che attraverso appuntamenti come questo sia possibile rafforzare il legame della nostra comunità, la scelta di Perd’e Sali non è affatto casuale, abbiamo preferito organizzare la serata qui anziché a Villa Siotto in modo da dare anche ai residenti di questa zona la possibilità di poter partecipare».

