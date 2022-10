È stato un lunedì di sangue sulle strade della Sardegna.

Non solo l’incidente mortale sulla Statale 129, dove ha perso la vita un 65enne di Irgoli in un violento scontro tra due auto.

Un ciclista travolto da un furgone a Sarroch è ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 195, al chilometro 19,700.

L’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua bici quando, per cause ancora da accertare, un furgone Iveco lo ha travolto.

Il ciclista, un medico di 69 anni residente a Sarroch, è stato portato al Brotzu in codice rosso: dal pronto soccorso è stato portato in Rianimazione, dove è in prognosi riservata. Illeso l’uomo alla guida del furgone, un autista di 55 anni residente a Nuraminis.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Capoterra che hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente e avviato gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.

