«Veglia su di noi, sarai sempre la nostra stellina». È la frase che accompagna il volto sorridente di Masssimo Cocco stampato sulle maglie bianche indossate dalle amiche e dagli amici che oggi pomeriggio hanno accompagnato il diciannovenne morto in un incidente stradale, mercoledì scorso sulla strada statale 195 all’altezza di Maddalena Spiaggia, nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Quartucciu, dove la sua salma riposerà per sempre.

Sono tanti i quartuccesi che hanno voluto dare il loro ultimo saluto a Massimo e improvvisamente la chiesa di San Giorgio sembra essere troppo piccola per accogliere tutti quegli occhi lucidi e quei cuori infranti.

Il feretro bianco arriva poco prima delle 15, scortato da una cinquantina di scooter e moto guidati dagli amici di una vita con cui Massimo trascorreva le sue giornate.

Scooter e moto che hanno fatto sentire il rombo dei motori e del clacson all’uscita di quella bara bianca avvolta da rose rosse e bianche dalla Chiesa, mentre la mamma, il papà, la fidanzata con lo sguardo smarrito e tutti gli altri seguivano a piedi il carro funebre.

Palloncini bianchi e azzurri legati per riprodurre un grande rosario sono stati fatti volare verso il cielo, quasi a proteggere quel cuore rosso con la scritta “Ti amo”, che Federica, la giovane fidanzata di Massimo, ha lasciato andare via timidamente. «A du connosciri in su scelu”, ha detto Don Elvio Puddu al termine della celebrazione funebre abbracciando la famiglia. «Non rivedremo Massimo sulla terra, ma in paradiso. La consolazione che possiamo avere ora è che lui è con la Madonna, la mamma di tutti noi».

