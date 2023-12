La prima buona notizia è che la Casa della salute si farà. La Regione è al lavoro per rimodulare il progetto definitivo per la realizzazione dell’importante struttura sanitaria che sorgerà nel centro di Senorbì, la cittadina punto di riferimento (per numero di abitanti, estensione e servizi) dell’intera Trexenta. La sede scelta è quella adiacente al Poliambulatorio Asl di via Campioni, in modo da avere un unico polo sanitario in posizione strategica. Si tratta di un investimento che sfiora i 2 milioni di euro.

La Giunta comunale, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha da diverso tempo approvato il progetto di riqualificazione dell’intera zona del distretto per potenziare la viabilità e offrire un servizio migliore ai pazienti.

«Il territorio merita la massima attenzione e il massimo impegno per quanto riguarda il potenziamento dei servizi – dice il consigliere regionale Stefano Schirru, presidente della Commissione consiliare Bilancio –, il nostro obiettivo è portare a compimento il progetto per la realizzazione del nuovo Polo sanitario della Trexenta e delle aree circostanti». L'anno nuovo dovrà portare in dote il tanto atteso piano di potenziamento delle strutture sanitarie territoriali.

