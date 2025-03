È stato completato il restauro del lavatoio e del pozzo dell’ex villaggio di San Priamo. Come si legge in una nota del Comune di San Vito, gli interventi sul lavatoio e sul pozzo sono consistiti in una serie di lavorazioni che hanno avuto come finalità quella di riportare gli oggetti architettonici al loro stato originario e a preservarne l'integrità.

«Sono state rimosse tutte le chiare superfetazioni realizzate nel corso degli anni», segnala l’amministrazione. «Nelle aree circostanti sono state regolarizzate le superfici intorno al pozzo e al lavatoio con della ghiaia, posizionate due targhe tattili, due pannelli sensoriali per parco inclusivo, una rastrelliera per la sosta delle biciclette, posizionate due sedute (monolitiche in calcestruzzo liscio) e nuove alberature e realizzati due stalli destinati alle persone con disabilità».

«L'obiettivo di questo intervento», ha detto il sindaco di San Vito Marco Siddi, «è quello di salvaguardare i valori del nostro straordinario passato. San Vito vanta un tessuto storico urbanistico di straordinario valore che va tutelato e difeso».

