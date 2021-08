Saranno almeno due le liste che si contenderanno il voto di ottobre a San Vito per il rinnovo del Consiglio comunale. Ad annunciare la sua ricandidatura al vertice del Comune è Marco Siddi, geometra, sindaco uscente. Dovrebbe presentarsi con una lsta con molti nomi nuovi. “Voglio dare continuità alla vita amministrativa. Tanti gli interventi programmati, da ultimare e realizzare. Tanti quelli che vogliamo fare per far crescere San Vito che ha tantissime potenzialità, nonostante sia l'unico Comune del Sarrabus senza un solo metro di spiaggia”.

Leader della lista che sfiderà il sindaco uscente sarà Alberto Cuccu, consigliere uscente, giovane oculista al Policlinico di Monserrato. Nella sua lista dovrebbe esserci Angelo Padiglia, maresciallo dei carabinieri in pensione e uomo di sport.

