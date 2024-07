In casa cocaina e marijuana pronti per la vendita. È quanto trovato a San Vito dai Carabinieri di Muravera nell’abitazione di una coppia, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lui disoccupato 57enne, lei 52 anni, erano entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L'operazione è scaturita da un controllo effettuato nella notte dai militari a un 24enne trovato in possesso di 2 grammi di marijuana e 0,1 grammi di cocaina. Ritenendo che la droga fosse stata venduta dai due, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione della casa, in centro a San Vito, dove sono stati scoperti (e poi sequestrati) 26 grammi di cocaina, oltre mezzo chilo di marijuana, due bilancini di precisione con tracce di cocaina e materiale per il confezionamento.

Presenti anche 4mila euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.Il 24enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. I due invece si trovano nel carcere di Uta.

