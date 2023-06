L'amministrazione di San Vito ha promosso una indagine di mercato finalizzata ad attivare una procedura per l’affidamento mediante un contratto PPP (Partenariato pubblico privato), per il cambio di destinazione d’uso da “Ostello della Gioventù” a struttura integrata per anziani.

Lo farà mediante la progettazione, esecuzione dei lavori (ampliamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale), concessione in uso della struttura comunale esistente, inclusa la gestione dell’attività, mediante l’apporto esclusivo di capitali privati.

L'ostello è stato realizzato alcuni decenni fa in un'area a verde della borgata di San Prima, sulla vecchia Orientale sarda. Ora si intende recuperare la struttura da trasformare appunto in una struttura per anziani.

© Riproduzione riservata