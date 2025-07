Sono iniziati a San Vito i lavori di rifacimento di parte della segnaletica orizzontale e verticale in diversi punti strategici dell'abitato. Il primo intervento riguarderà il ripristino del doppio senso di circolazione in via Venezia e nel tratto di via Sassari, compreso dall’intersezione con via Venezia sino all’intersezione con viale Emanuele Pili, che attualmente sono a senso unico.

Verranno quindi ripristinati i relativi Stop e adeguata parte della segnaletica sia orizzontale che verticale, proseguendo con ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica. Questi, saranno effettuati nei prossimi mesi in altri punti dell’abitato e delle frazioni e borgate, compatibilmente con i lavori per il posizionamento della fibra ottica.

Lavori con i quali verranno ripristinati i segni di arresto, le strisce di precedenza, gli attraversamenti pedonali e saranno realizzate nuove zebrature, che contribuiranno sicuramente a migliorare la visibilità per pedoni e automobilisti.

© Riproduzione riservata