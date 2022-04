Una lite, in un’abitazione a San Sperate, è finita con un ferito per una coltellata al torace: accompagnato dal 118 in ospedale, è grave ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

È accaduto alla fine della giornata di Pasqua: la discussione è scoppiata tra padre 57enne e figlio 17enne. È stato quest’ultimo in preda alla rabbia ad afferrare un coltello e colpire il genitore. Sembra che il giovane volesse difendere la madre.

Sull'episodio indagano i carabinieri, avvertiti da alcune persone che hanno sentito le urla.

Il 57enne è stato portato al Brotzu e i medici stanno valutando le conseguenze della coltellata.

Il minore è stato denunciato a piede libero per lesioni.

© Riproduzione riservata