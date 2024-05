Un’area attrezzata a disposizione di tutti: bambini, adulti e anziani. Un luogo dove fare attività fisica e concentrarsi su altre attività ricreative. Il Comune di Dolianova aderisce al progetto “Sport di Tutti-Parchi” ideato dalla società di Stato “Sport e Salute” per la promozione dello sport e dei sani stili di vita. Il progetto, in collaborazione con l’Anci, sta coinvolgendo decine di comuni in tutta Italia.

Lo spazio messo a disposizione è quello esterno al campo sportivo di Sant’Elena: un’area attrezzata digitalizzata dove potranno essere svolte attività singole o di gruppo. Su ogni singolo attrezzo, si potranno scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. L’area sarà affidata in gestione alla associazione sportiva “ASD Nuova Dolia Atletica”.

L’iniziativa sarà presentata alla cittadinanza sabato prossimo alle 10.30 presso il campo sportivo di Sant’Elena. Interverranno il sindaco Ivan Piras, l’Assessore allo Sport Marianna Scioni, la referente del progetto Sport e Salute Rossella Agabio e il presidente dell’ ASD Nuova Dolia Atletica Giulio Milia.

