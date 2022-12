Si scrive Suelli e si traduce in suggestivo borgo nel cuore della Trexenta, a 50 km da Cagliari, con poco più di 1100 abitanti, custodi privilegiati di antiche tradizioni legate alla fede religiosa, alla cucina, alla coltivazione del grano, alla storia e all’archeologia. Tutti ingredienti perfetti che, da questa mattina, fanno da attrattiva turistica in occasione del quinto appuntamento di Saboris Antigus.

La rassegna, giunta ormai alla nona edizione, prevede la formula dei laboratori per adulti e bambini, le degustazioni dei piatti tipici del posto e della loro preparazione-lavorazione, la passeggiata per le vie del centro storico alla scoperta delle case, dei portali, delle chiese e l’accesso alle mostre: il presepe, l'arte sacra, il Cammino di San Giorgio Vescovo di Suelli, e molto altro ancora.

La festa prosegue nel pomeriggio con spettacoli itineranti e “giogus in prazz’e cresia” (i giochi per adulti e piccini nella piazza di chiesa), lo spettacolo musicale con Giuliano Marongiu, musica, degustazione di vini novelli e zuppe di leguminose locali in is bias de Sueddi.

