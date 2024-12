Anna Falchi è la madrina di Saboris Antigus a Mandas, edizione 2024.

L’ufficialità è sancita da una comunicazione del sindaco Umberto Oppus: «Anna Falchi lascerà, per alcune ore, gli studi di Rai 2 e la trasmissione "I Fatti vostri", per venire a Mandas, salutarci per Saboris Antigus e fare da madrina all'edizione 2024 che si concluderà proprio a Mandas domenica 22 dicembre».

Un grazie di cuore, da parte del primo cittadino, va «al nostro cittadino onorario e presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico (con cui stiamo definendo il progetto Mandas Borgo Ducale) che ci ha fatto una bella sorpresa. Lunedì con la Pro Loco ufficializziamo il programma».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata