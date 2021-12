L'8 dicembre Guasila apre le porte ai suoi visitatori con l'edizione 2021 di Saboris Antigus, una festa che si ripete come un rito e che ha come principale obiettivo quello della valorizzazione e della riscoperta delle tradizioni del paese. Per questo motivo sono state organizzate mostre ed esposizioni, percorsi enogastronomici alla riscoperta dei piatti e dei sapori di un tempo, presentazione di libri, sfilata di maschere, visite guidate nei luoghi di interesse del centro storico. Sarà inoltre possibile visitare il Parco Letterario Giulio Angioni e i “Presepi presso i vicinati”.

I visitatori, come da tradizione, saranno accolti all'ingresso del paese con “su cumbidu”.

La giornata inizierà molto presto, alle 8 (fino alle 10) con la santa messa nel Santuario della Beata Vergine Assunta. Dalle 10 suoni e balli itineranti con Luigi Cordeddu all'organetto, Andrea Puddu alla fisarmonica, Orietta Puggioni alle launeddas, Gianni Atzori al triangolo e tamburo. Ci saranno i gruppi folk locali diretti da Tonio Schirru. L'apertura dei musei è prevista per le 10. Dalle 10 alle 13, nel Sagrato del Santuario, “Grandi giochi in Legno” a cura dell’Associazione Culturale Lughenè.

Alle 10.30, 12 e 14.30 Su Filindeu, con Gianluca Medas: presentazione di un amatissimo piatto tipico sardo. Si prosegue, alle 11 al teatro Fratelli Medas, con il Festival dell’Altrove che incontra Saboris Antigus e con la presentazione del libro per ragazzi “Margherita Hack in bicicletta fra le stelle”. L'autrice Roberta Balestrucci dialoga con Francesca Spanu. Sempre alle 11 la partenza, dal museo Scrinia Sacra, della visita guidata ai siti di interesse del centro storico. Alle 11.30 l’esibizione itinerante del Coro dell’associazione culturale S'Attobiu di Monserrato.

Gli appuntamenti del pomeriggio: alle 15 in Piazza Trexenta “Sa Mudadura de S'Acchixedda” a cura della Pro Loco Guasila, alle 15.30 in Piazza Trexenta la partenza della sfilata delle maschere storiche Is Scruzzonis di Siurgus Donigala verso la Piazza del Municipio. Alle 16 nel teatro Medas, la presentazione del libro per ragazzi: “Coda di Castoro”. L'autore Daniele Mocci dialoga con Luca Usai. A seguire attività di animazione alla lettura. Proseguono anche le visite guidate ai siti di interesse del centro storico, mentre la Piazza Municipio ospiterà la degustazione prodotti tipici e l’intrattenimento con il ballo sardo e la musica di Carlo Boeddu e Carlo Crisponi.

