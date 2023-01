Si è insospettito vedendo un uomo che, in un giorno di festa, caricava in un cantiere edile di Uta, in via Strauss, 70 di sacchi di cemento su un furgone.

E la spiegazione fornita dall’uomo alle sue domande – incaricato dalla ditta che operava in quella sede di trasportare parte del cemento in un altro cantiere della stessa società – non l’ha convinto.

Così un uomo ha fotografato col cellulare la targa del furgone e si è rivolto ai carabinieri per denunciare quanto accaduto.

I militari hanno quindi contattato i responsabili del cantiere, che ancora non si erano accorti del furto.

In breve il cerchio si è stretto attorno al ladro, identificato in un 33enne operaio di Decimoputzu, già noto alle forze dell’ordine.

Per il 33enne è scattata la denuncia.

