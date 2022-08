Parola d’ordine: mettere in sicurezza il territorio di Guamaggiore.

L’ufficio tecnico comunale ha pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico. Si punta in questo modo a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di imprese, senza nessun vincolo per il Comune, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza.

"Riteniamo fondamentale mettere in campo tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza del nostro territorio", ha detto il sindaco Nello Cappai.

L’importo complessivo stimato dei lavori ammonta a 340.000 euro, esclusi gli oneri della sicurezza. Verranno utilizzate risorse ottenute attraverso alcuni finanziamenti ministeriali.

Gli interventi che si vogliono realizzare consistono, principalmente, nell’esecuzione di tutti i lavori necessari e urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dei ponti presenti nel territorio comunale, negli attraversamenti e nelle strade esterne all’abitato.

I servizi di ingegneria richiesti consistono nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica; nelle progettazioni definitiva ed esecutiva; nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

