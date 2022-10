Rientra l'emergenza al cimitero comunale di via Marconi a Quartu Sant'Elena.

Questa mattina è stata completata la tumulazione delle oltre sessanta salme che attendevano la sepoltura in camera mortuaria. I loculi saranno definitivamente completati nelle rifiniture nei prossimi giorni.

Le sepolture realizzate sopra i colombari già esistenti in una parte del camposanto sono 190 e quindi, oltre ad accogliere le bare che si trovavano in camera mortuaria, dovrebbero garantire una certa autonomia per un certo periodo. Intanto vanno avanti i lavori per l’ampliamento nei terreni comunali in via San Francesco di fianco al cimitero attuale.

Qui troveranno spazio oltre 900 loculi per un totale di 1 milione di euro circa investiti, che dovrebbero garantire un’autonomia di sepolture per meno di due anni. Almeno stando al numero dei decessi in media ogni anno in città, circa 600 in base alla statistica calcolata tenendo conto degli ultimi anni.

Più lontano invece il progetto da 40mila loculi per un’autonomia di vent’anni, per cui oltre alle risorse che si sta cercando da recuperare serve anche il via libera della Regione alla variante urbanistica. Si lavora anche per l’arrivo del primo forno crematorio in città senza dover più ricorrere all’impianto di Cagliari.

