Tra lunedì e martedì riapre una parte della 131 molto importante per i cagliaritani.

Parliamo del tratto di tre km all’altezza di Naraminis, dove verrà ripristinata la viabilità a quattro corsie.

Lo fa sapere Anas. Conclusi dunque i lavori di ammodenamento: Tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre verrà ripristinata la circolazione su entrambe le carreggiate, niente più deviazioni: il traffico in direzione Cagliari, attualmente deviato sulla complanare, verrà riportato nella carreggiata sud, mentre l’apertura della carreggiata nord consentirà il transito in direzione Sassari.

La riapertura, precisa Anas, verrà effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 km orari. Sarà inoltre ripristinata completamente la viabilità locale, in particolare lo svincolo sud di Nuraminis e i sottopassi di via Villasor e via Satta.

Tra fine e ottobre e inizio novembre invece inizierà l’intervento per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia al km 27,300. Lavori che renderanno necessaria l’interdizione al traffico dello svincolo di Nuraminis-Serramanna.

