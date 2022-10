Tre cuccioli abbandonati a Torre delle Stelle sono stati ritrovati e salvati dalle "Guardie fare ambiente" che da tempo operano in difesa del territorio comunale, litorale compreso.

I cuccioli cagnolini erano stati sistemati dentro una scatola di cartone.

L'associazione, come spiega il sindaco Francesca Fadda, opera attraverso una convenzione col Comune di Maracalagonis sia per il controllo del territorio che per la protezione animale. I cuccioli sono stati subito rifocillati per essere poi affidati al canile comunale "Qua la zampa". Chissà, presto potrebbero anche essere adottati.

I controlli su Torre delle Stelle sono assicurati da alcuni anni anche dalla Vigilpol Sardegna, col numero dei furti notevolmente calato.

