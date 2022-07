Un poliziotto del Reparto Mobile di Cagliari è stato arrestato per rapina dai carabinieri a Capoterra.

Ieri sera intorno alle 19, armato di pistola e con il volto coperto dalla sola mascherina, ha rapinato un supermercato a Torre degli Ulivi, nel comune di Capoterra. Ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare l’incasso, circa 100 euro.

Poi è fuggito, ma immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, che raccolte le varie testimonianze, sono riusciti a identificare il poliziotto, poi lo hanno rintracciato e arrestato.

L’agente è in servizio al Reparto Mobile di Cagliari, ha 50 anni ed è stato condotto nel carcere di Uta. In questi giorni non era al lavoro.

(Unioneonline/L)

