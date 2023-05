Raid incendiario nella notte ad Assemini.

Quattro auto sono state date alle fiamme ieri intorno alle 23.30.

Due erano parcheggiate in via Marche, le altre due si trovavano in una traversa della stessa strada, a pochissimi metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, ma nulla hanno potuto: i veicoli sono andati completamente distrutti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, è partita la caccia al piromane.



