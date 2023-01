Rivoluzione a Villaputzu per quanto riguarda la raccolta indifferenziata: da febbraio il calcolo della tariffa sui rifiuti sarà infatti legato alla quantità prodotta da ciascun utente.

I cittadini, a partire dalla prossima settimana, riceveranno un mastello e dei sacchi che saranno “taggati”. Un sistema, cioè, che consentirà di monitorare i singoli conferimenti e di individuare gli inadempienti. «Riusciremo in questo modo – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu – ad identificare con più facilità chi abbandona i rifiuti per strada o nei cestini gettacarte».

La consegna del nuovo kit avverrà in via Da Vinci nei parcheggi del nuovo municipio (fianco aula consiliare) dal 16 al 31 gennaio in base ad un calendario in ordine alfabetico.

