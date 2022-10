Piccola variazione a Quartu nel settore della raccolta differenziata in occasione della giornata dell’1 novembre.

“Non essendo un giorno feriale – spiegano dal Comune - gli impianti di trattamento dei rifiuti nella giornata resteranno chiusi. Pertanto anche il ritiro dei rifiuti nell’occasione subirà delle modifiche rispetto al classico calendario della settimana. A Quartu la De Vizia, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, garantirà il ritiro della frazione secca e della frazione umida nelle zone in cui è previsto per calendario”.

Mentre per le altre frazioni il ritiro verrà sospeso. Questo significa che il ritiro di “plastica, carta e cartone, multi-materiale (vetro e lattine), nonché i servizi aggiuntivi, slitteranno direttamente alla settimana successiva, nel rispetto della giornata prevista da calendario”.

I cittadini sono quindi invitati, per la giornata di domani, a non esporre rifiuti il cui ritiro non è previsto.

