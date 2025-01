Il Comune rinnova il suo impegno verso le persone con disabilità grave, prorogando i piani personalizzati esistenti e aprendo i termini per nuove richieste nel 2025. L’iniziativa si inserisce nel quadro della legge 162 del 1998, concepita per promuovere l’autonomia dei disabili e fornire supporto concreto alle famiglie che necessitano di interventi mirati.

A darne comunicazione è l’assessorato alle Politiche Sociali, che ha previsto ulteriori aiuti economici per i beneficiari. I destinatari del sostegno sono i cittadini residenti a Quartucciu con certificazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, la cui autonomia personale è gravemente limitata e richiede un’assistenza continua.

I piani personalizzati in corso al 31 dicembre 2024 saranno rinnovati automaticamente, con aggiornamenti al finanziamento dal primo maggio 2025. Per ottenere la proroga, i beneficiari dovranno presentare l’attestazione ISEE 2025 entro il 28 febbraio. Inoltre, è possibile richiedere una rivalutazione delle condizioni socio-sanitarie per adeguare il piano alle esigenze attuali.

Per chi non beneficia ancora del servizio, le nuove richieste potranno essere presentate entro il 30 novembre 2025. Le domande, da completare con la documentazione necessaria e seguendo le modalità previste, saranno esaminate in ordine cronologico, compatibilmente con le risorse disponibili. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune o direttamente negli uffici competenti.

