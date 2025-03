Scontro frontale fra due auto sulla vecchia Orientale, al 20esimo chilometro, con un ferito.

L’automobilista ha riportato lesioni e contusioni ed è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale Brotzu in codice arancione. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto (nelle vicinanze del Diverland), sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu per i rilievi di legge. In azione anche operai dell'Anas per quanto di competenza. Non mancano i disagi alla circolazione.

© Riproduzione riservata