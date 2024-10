Nel cuore di Sant’Isidoro, l’attesa è finita: tutto è pronto per la terza edizione di “Su Pannu ‘e Santu Perdu”, la spettacolare kermesse equestre che, fino agli anni Novanta, si svolgeva nei pressi del lago Simbirizzi, dove abili cavalieri si sfidavano in corse mozzafiato per conquistare l’ambito drappo dedicato al Santo.

Dopo anni di pausa, questa manifestazione è tornata a vivere, anche se con una veste rinnovata.

Elisabetta Contini, assessora alla cultura di Quartucciu, sottolinea l’importanza storica di questa celebrazione: «La storia di Su Pannu ‘E Santu Perdu affonda le sue radici nei tempi antichi e il suo rivivere nelle ultime edizioni, anche se in forma differente rispetto al passato, conferma il prezioso attaccamento verso una parte importante della storia di Quartucciu. Abbiamo conservato fino a circa vent’anni fa la tradizione della corsa, una vera e propria competizione equestre che segna il profondo legame della nostra città con il mondo dei cavalli».

L’edizione di quest’anno con un programma ricco che si aprirà domenica pomeriggio alle 15. Nel suggestivo scenario dell’azienda agricola Puddu, le pariglie provenienti da diverse località della Sardegna - Ovodda, Assemini, Oristano, Castiadas, San Vero Milis, Cabras e Silì - si esibiranno in evoluzioni acrobatiche a cavallo, accompagnate dal ritmo coinvolgente dei Tamburini e Trombettieri della ProLoco di Oristano.

Ma non sarà solo un appuntamento per gli amanti dei cavalli: dalle 17.30, il centro agroalimentare di Sant’Isidoro aprirà le porte al pubblico per un percorso enogastronomico di eccellenza, con un corner food & beverage allestito dai produttori locali del Distretto Rurale di Sant’Isidoro e dalla Pro Loco di Quartucciu. E per chi vuole concludere la serata con stile, dalle 18.30 “Blues & Beer” offrirà una degustazione di birre artigianali accompagnata da musica dal vivo, creando una perfetta fusione tra tradizione e modernità.

