Nuovo anno, vecchie abitudini: i rifiuti abbandonati nella borgata di Sant’Isidoro sono ormai scena quotidiana. A denunciare il degrado, però, questa volta è l’assessore all’Ambiente, Walter Caredda, che, pur poco attivo sui social, ha pubblicato una foto su Facebook accompagnata da una dura riflessione: «Via dei Mandorli: complimenti, forse differenziare è un problema. La bonifica sarà pagata da tutti i cittadini».

Parole che hanno acceso l’indignazione di molti residenti. «Perché se sbaglia uno dobbiamo pagare tutti?» si chiedono i cittadini, alimentando il dibattito sulle responsabilità e le soluzioni contro l’inciviltà.

«I controlli sulle discariche e sui sacchetti bollinati vengono fatti dai vigili urbani in collaborazione del personale del servizio di igiene urbana, purtroppo non sempre si individua il trasgressore questo perché non si trovano elementi come scontrini, ricette mediche ed altro che rimandano al trasgressore». E aggiunge: «Mi duole anche evidenziare che le buste sono tutte bollinate, quindi si tratta di rifiuti non conformi che non sono state ritirate dagli operatori e i residenti a Quartucciu hanno ben pensato di abbandonare in giro. Non sono, in questo caso, sono cittadini di altri comuni».

Caredda ha così spiegato che il suo intento era sensibilizzare: «Era necessario far capire che serve collaborare per individuare gli incivili e non scaricare sempre le colpe sul Comune. Le telecamere? Sono un deterrente efficace, ma esistono disposizioni di legge stringenti sul loro posizionamento, e devono sempre essere segnalate».

