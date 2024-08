Il Parco Sergio Atzeni di via Pertini, a Quartucciu, che pochi anni fa ha subito un intervento di restyling molto apprezzato dai residenti, ha appena visto un ulteriore miglioramento grazie all'installazione di nuovi arredi. Le recenti aggiunte includono nuove panchine progettate per garantire il massimo comfort e durata.

Questa nuova installazione mira a creare un ambiente ancora più accogliente per tutti coloro che amano trascorrere il loro tempo libero all'aperto.

Ma le novità non finiscono qui. A breve, saranno installati anche cestini per la raccolta dei rifiuti, un ulteriore passo verso la gestione efficace del decoro urbano e il mantenimento della pulizia del polmone verde. Insomma, il parco Sergio Atzeni continua a evolversi come uno spazio vitale e conviviale per tutti.

L'iniziativa, che vede la collaborazione tra l’assessorato al patrimonio e quello ai lavori pubblici, non è solo un investimento nell'infrastruttura, ma un chiaro segnale dell’impegno nel promuovere spazi pubblici funzionali e accoglienti.

Le nuove panchine, infatti, non solo offrono un luogo comodo per sedersi, ma sono pensate per trasformare quello spazio del parco in un punto di ritrovo ideale per piccole feste, giochi di società e momenti di relax. Questo progetto rappresenta un importante passo verso la valorizzazione dei luoghi di aggregazione in città e dimostra la voglia di migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando ambienti ben attrezzati e rispondenti alle esigenze della comunità.

© Riproduzione riservata