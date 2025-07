Un’altra notte di inciviltà ha acceso l’allarme nel quartiere intorno al parco Sergio Atzeni, tra via Pertini e via delle Serre.

Bottiglie di vetro lanciate contro la biblioteca e il museo Caffettiera, giochi per bambini usati come trampolini per bravate notturne, l’impianto d’irrigazione completamente distrutto e la musica alta fino all’alba. E al mattino, la scena che si ripete: sporcizia ovunque, danni alle strutture e un grande senso di impotenza tra chi il parco lo vive ogni giorno.

«Oggi sembra che il divertimento sia ubriacarsi e spaccare tutto, così non va bene», commenta amareggiato Walter Caredda, assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, mentre osserva i danni a quello che è sempre stato considerato il fiore all’occhiello del quartiere. Qualche anno fa, infatti, tutta l’area era stata riqualificata grazie a un importante investimento ed è ben presto diventata punto di ritrovo per famiglie, bambini e anziani.

Ma ora tutto rischia di andare perduto. Ma non è neanche la prima volta che accade, infatti, intorno alla sicurezza e alla fruibilità del parco si sono spesso accese scoppietanti discussioni in Consiglio comunale tra la maggioranza e l’opposizione.

Intanto cresce la preoccupazione dei residenti: «Così non è più un parco, è una zona di pericolo», denuncia una madre mentre accompagna il figlio tra altalene divelte e bottiglie rotte.

E così arrivano subito le richieste agli uffici di via Nazionale: più controlli, videosorveglianza, e soprattutto presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali.

