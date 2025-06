Incendio subito dopo la mezzanotte a Quartucciu: l’allarme in via Nazionale dove è andata a fuoco, restando completamente distrutta, un’ambulanza non medicalizzata affiliata Areus.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti con immediato arrivo dei carabinieri della stazione di Sinnai impegnati in un servizio preventivo sul territorio. Sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Ma come detto, l'ambulanza è andata completamente distrutta.

Spento il rogo sono scattati gli accertamenti con un accurato sopralluogo: nella circostanza carabinieri e vigili del fuoco non hanno trovato tracce evidenti per stabilire la dolosità dell'evento.

Si segnala un altro episodio simile in via Garzia a Cagliari, con l'incendio di un'altra ambulanza. Da verificare se esistono o meno collegamenti fra i due episodi.

