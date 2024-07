Ogni estate, al calar del sole e alle prime luci dell'alba, la tranquillità di Quartucciu viene interrotta dai belati delle pecore e dal traffico bloccato per permettere il passaggio del gregge. Questa insolita transumanza urbana trasforma i parchi comunali e le lottizzazioni private in pascoli improvvisati, scatenando la rabbia dei residenti del quartiere Freccia Verde. «Qualcuno intervenga, così non si può andare avanti», gridano i cittadini, esasperati da una situazione che sembra non trovare soluzione.

La scena si ripete ormai ogni notte: pecore che attraversano il canale e invadono le lottizzazioni, brucando allegramente l’erba dei parchi e sporcando strade e marciapiedi. La transumanza delle pecore pare inizi dal capoluogo, attraversa viale Marconi, si ferma a Le Serre, arriva all’argine in via Salvo D’Acquisto, fino a prendere possesso per diverse ore del parco di via Tortolì e del quartiere. I cittadini sperano in un intervento decisivo del Comune e della polizia locale per risolvere una volta per tutte questa problematica che mina la tranquillità e la sicurezza del quartiere.

«Attraversano il canale e si infilano nelle vie adiacenti su cui sono presenti dei terreni privati non edificati, i cani che le scortano le guidano verso queste aree per brucare», affermano i residenti, «noi così ci ritroviamo con strade e marciapiedi tempestati di escrementi. Ma ancora più fastidiose sono le auto che si trovano lungo il percorso, le quali vengono imbrattate di fango e feci, perché si strofinano sul mezzo durante il passaggio. Per non parlare del pericolo zecche per tutti i fruitori del parco: un disastro. Ormai è anche una questione di igiene pubblica, bisogna trovare rimedio a questa situazione indegna».

