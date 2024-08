A Quartucciu continuano a far discutere i lavori di manutenzione della rete idrica cittadina, che da quando sono iniziati continuano a creare non pochi disagi tra i residenti. Domani a essere interessate dall’intervento sono via Nazionale, via delle Serre e le strade limitrofe. La distribuzione dell’acqua verrà interrotta dalle 8 alle 18, con possibili prolungamenti in caso di complicazioni non prevedibili.

La città è coinvolta nel progetto "Reti intelligenti", che punta a ridurre drasticamente le perdite d'acqua. Quartucciu è, infatti, tra i primi trenta Comuni sardi impegnati in questa iniziativa, con Abbanoa che ha stanziato un milione e mezzo di euro per la riqualificazione delle condotte. Questo specifico intervento riguarda il secondo lotto di lavori e coinvolge numerose vie cittadine, tra cui Barumini, Sarcidano, Cirene, Dalla Chiesa, Monte Spada, Ballero, Orani, Oliena, Pieria, Cirenaica, Quartu e via Nazionale.

L'obiettivo principale dei lavori è la sostituzione integrale di quasi due chilometri di condotte vecchie, spesso soggette a perdite significative. Le tubature attuali, realizzate in materiali plastici o fibrocemento, non sono più adeguate alle sollecitazioni quotidiane. Verranno sostituite da nuove condotte in ghisa sferoidale, un materiale che offre una resistenza e una tenuta nettamente superiori.

Nonostante le polemiche e i disagi, il progetto rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente delle risorse idriche cittadine, con benefici a lungo termine per l'intera comunità.

© Riproduzione riservata