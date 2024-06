Il Comune di Quartucciu, insieme alla cooperativa Laurus e all'associazione nazionale dei Carabinieri, ha organizzato un incontro per affrontare il crescente problema delle truffe ai danni degli anziani e delle persone vulnerabili. Domani, martedì 25 giugno alle 18 a Casa Cossu, i nonnini e le nonnine quartuccesi potranno informarsi su come difendersi dalle truffe sempre più diffuse, specialmente online attraverso messaggi e chiamate telefoniche.

«È una tendenza allarmante che colpisce in modo significativo le fasce più deboli della nostra comunità», afferma Maria Grazia Fois, assessora alle politiche sociali. «Le vittime di queste truffe subiscono un danno non solo economico ma anche profondamente psicologico, poiché i truffatori sfruttano la loro vulnerabilità emotiva».

Durante l'incontro, saranno presenti il sindaco Pietro Pisu, l'assessora Fois e il comandante della polizia locale, Fabio Carboni, insieme agli esperti Federico Lo Iacono e Giovanni Russo. Spiegheranno ai partecipanti quali strategie adottare per proteggersi da furti e inganni, evidenziando le truffe più comuni come la simulazione di incidenti stradali, le truffe telefoniche e quelle tramite messaggi e-mail.

Particolare attenzione sarà dedicata alle truffe telefoniche, dove i truffatori spesso si fanno passare per avvocati o membri delle forze dell'ordine, inventando storie tragiche per sottrarre denaro alle vittime. «È sorprendente come questi inganni possano avere successo», aggiunge Fois, «ma purtroppo molte persone anziane, meno esperte nella gestione della tecnologia moderna, risultano particolarmente vulnerabili».

L'incontro rappresenta un passo fondamentale per educare la comunità su questi rischi e fornire strumenti concreti per proteggere i propri cari dagli intrighi criminali sempre più sofisticati e diffusi.

