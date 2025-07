Attimi di paura nella notte a Quartucciu, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al piano superiore di un’abitazione privata in via Degli Ulivi.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alcuni residenti hanno notato del fumo uscire dall’edificio e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, provenienti dalla sede centrale. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, riuscendo a contenere il rogo prima che si propagasse al resto della struttura.

Quartucciu, l'incendio nell'appartamento in via Degli Ulivi

Fortunatamente, non si registrano feriti. L’edificio è stato evacuato in tempo e messo in sicurezza. Dopo lo spegnimento dell’incendio, i vigili hanno avviato i rilievi per risalire alle cause che hanno originato il rogo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata