Mattia ha 14 anni e un sorriso capace di illuminare le giornate. I suoi grandi occhi castani raccontano un mondo intero: la sua curiosità, la sua voglia di vivere, il suo desiderio di libertà. Dalla nascita convive con una Paralisi Cerebrale Infantile che lo rende completamente dipendente dagli altri. Non ha il controllo degli arti e del tronco, non parla, ma chi lo conosce sa bene che si fa capire.

«Ci vuole solo empatia e sensibilità, come con qualsiasi altro ragazzo della sua età», dicono mamma Paola e papà Antonio Compagnone.

Mattia ama viaggiare. Basta metterlo in macchina e si dimentica di tutto, persino di mangiare. «Tre anni fa abbiamo attraversato l’Italia, da Madonna di Campiglio alla Calabria, ed era il più felice del mondo, con i suoi occhi “mangiava” ogni paesaggio e ogni luogo che abbiamo attraversato», raccontano i genitori. Ma oggi, quella gioia rischia di spegnersi. L’auto di famiglia non è più adatta a trasportarlo con la sua carrozzina. E ogni spostamento sta diventando sempre più difficile.

«Mattia cresce, e spostarlo manualmente è ormai complicato. Abbiamo bisogno di un’auto attrezzata, che possa permettergli di salire senza fatica e viaggiare in sicurezza. Non si tratta solo di garantirgli libertà, ma anche di tutelare la nostra salute per poterci prendere cura di lui al meglio», spiegano Paola e Antonio.

Per questo hanno deciso di lanciare un appello. Una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare un veicolo adattato, che consenta a Mattia di continuare a vivere pienamente la sua quotidianità: la scuola, le uscite con la sorellina Marta, le gite fuori porta che tanto ama. «Ci piacerebbe poterlo portare ovunque senza difficoltà, fargli vivere il mondo senza limiti. Non vogliamo che la sua disabilità diventi una prigione», spiegano.

Mattia non chiede molto: «solo di poter salire in auto e guardare il mondo dal finestrino, di sentire il vento sul viso, di ridere spensierato accanto alla sua famiglia». E forse, con l’aiuto di chi vorrà ascoltare la sua storia, quel sogno potrà presto diventare realtà.

